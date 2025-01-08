На Хмельниччині затримали двох найманців країни-агресора, які намагалися вчинити диверсію на залізниці. Поплічниками ворога виявилося двоє мешканців області віком 28 та 29 років. Один з них – наркозалежний, інший – дезертир, який самовільно залишив свою військову частину і переховувався.
Як повідомили у Нацполіції та СБУ, правоохоронці встановили та затримали диверсантів упродовж доби після вчинення злочину. У поле зору ФСБ обидва молодики потрапили, коли шукали "легкий" заробіток на тематичних Телеграм-каналах.
Чоловіки встановили та підірвали на колії між станціями саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який начинили тротилом та пластидом. Вибухівку диверсанти активували із наближенням локомотива. Для "звітності" перед окупантами зафіксували підрив колії на камеру телефону.
Унаслідок події ніхто не постраждав. Машиністу вдалося вчасно зупинити потяг, а після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух до пункту призначення.
Утікаючи з місця події, фігуранти змінили авто і пересіли в інше, щоб приховати сліди злочину. Однак, їм це не допомогло. Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії.
Замість обіцяних грошей з Росії фігуранти отримали від слідчих Служби безпеки підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- Наприкінці грудня минулого року повідомили про викриття трьох учасників агентурної мережі, які планували диверсії на залізниці у західних областях України.
- СБУ закликала громадян “здавати” ФСБешників, які пропонують вчиняти диверсії. Для цього служба створила спеціальний чатбот.