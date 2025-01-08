На Хмельниччині затримали двох найманців країни-агресора, які намагалися вчинити диверсію на залізниці. Поплічниками ворога виявилося двоє мешканців області віком 28 та 29 років. Один з них – наркозалежний, інший – дезертир, який самовільно залишив свою військову частину і переховувався.

Як повідомили у Нацполіції та СБУ, правоохоронці встановили та затримали диверсантів упродовж доби після вчинення злочину. У поле зору ФСБ обидва молодики потрапили, коли шукали "легкий" заробіток на тематичних Телеграм-каналах.

Чоловіки встановили та підірвали на колії між станціями саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який начинили тротилом та пластидом. Вибухівку диверсанти активували із наближенням локомотива. Для "звітності" перед окупантами зафіксували підрив колії на камеру телефону.

Фото: Нацполіція На Хмельниччині двоє чоловіків намагалися влаштувати диверсію

Унаслідок події ніхто не постраждав. Машиністу вдалося вчасно зупинити потяг, а після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух до пункту призначення.

Утікаючи з місця події, фігуранти змінили авто і пересіли в інше, щоб приховати сліди злочину. Однак, їм це не допомогло. Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії.

Фото: СБУ Правоохоронці оперативно затримали диверсантів

Замість обіцяних грошей з Росії фігуранти отримали від слідчих Служби безпеки підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.