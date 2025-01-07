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Минулого року Укрзалізниця евакуювала понад 30 тисяч осіб

У 2025 евакуацію у співпраці із місцевими військово-цивільними адміністраціями продовжать.

Минулого року Укрзалізниця евакуювала понад 30 тисяч осіб
Евакуація людей із Покровська, фото ілюстративне
Фото: Укрзалізниця

Упродовж 2024-го Укрзалізниця евакуювала понад 30 тисяч осіб. З них значна частка – це найбільш вразливі групи, пасажири з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника. 

Упродовж року залізничники вивозили людей з Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донеччини (зокрема з Покровська), Запоріжжя та Павлограда, який став опорною локацією для тих, хто евакуювався з Донеччини наприкінці 2024-го.

Зазначається, що, оскільки повномасштабне вторгення продовжується, Укрзалізниця у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями у 2025 продовжує евакуаційний процес, організовуючи рейси із Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя та Павлограда, куди доставляють пасажирів з усього регіону, в тому числі з найближчих населених пунктів Донеччини.

Загалом майже 4 млн 200 тисяч пасажирів виїхали до більш безпечних регіонів з початку повномасштабного вторгнення. 

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