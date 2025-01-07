Рятувальники евакуювали літнього чоловіка з прифронтової Куп'янщини

На Харківщині продовжується евакуація мешканців із населених пунктів Куп’янського району. Цього разу рятувальники вивезли чоловіка із селища Ківшарівка.

Про це інформує ДСНС у Харківській області.

"7 січня рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій взяли участь у проведенні заходів з обов’язкової евакуації в межах Куп’янської громади. Рятувальники за допомогою броньованого автомобіля вивезли чоловіка із селища Ківшарівка", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС у Харківській області

У ДСНС нагадують про важливість евакуації для збереження життя. "Якщо у вашому населеному пункті оголошено обов’язкову евакуацію, будь ласка, не ігноруйте цей заклик. Евакуація допоможе уникнути небезпеки та забезпечить вам тимчасове перебування в більш безпечних умовах", — наголошують рятувальники.