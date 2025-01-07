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Рятувальники евакуювали літнього чоловіка з прифронтової Куп'янщини

Евакуація жителів прифронтових населених пунктів Харківщини триває.

Рятувальники евакуювали літнього чоловіка з прифронтової Куп'янщини
евакуація цивільних з Куп'янського району
Фото: ДСНС у Харківській області

На Харківщині продовжується евакуація мешканців із населених пунктів Куп’янського району. Цього разу рятувальники вивезли чоловіка із селища Ківшарівка. 

Про це інформує ДСНС у Харківській області.

"7 січня рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій взяли участь у проведенні заходів з обов’язкової евакуації в межах Куп’янської громади. Рятувальники за допомогою броньованого автомобіля вивезли чоловіка із селища Ківшарівка", — ідеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС у Харківській області

У ДСНС нагадують про важливість евакуації для збереження життя. "Якщо у вашому населеному пункті оголошено обов’язкову евакуацію, будь ласка, не ігноруйте цей заклик. Евакуація допоможе уникнути небезпеки та забезпечить вам тимчасове перебування в більш безпечних умовах", — наголошують рятувальники.

  • Сили оборони: у Лозовій Харківської області ще тривають бої, тож інформація про окупацію ворогом цього населеного пункту недостовірна.
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