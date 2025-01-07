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ЗСУ вдарили по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти на Курщині

Генштаб підтвердив високоточний удар ЗСУ у районі населеного пункту Біла Курської області.

ЗСУ вдарили по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти на Курщині
Фото: Генштаб

Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у районі населеного пункту Біла Курської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації", — зазначають у Генштабі.

У Генштабі додають — "ЗСУ будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України".

  • За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, дві радіолокаційні станції, два засоби протиповітряної оборони, а також ще один важливий об'єкт російських загарбників.
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