ЗСУ вдарили по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти на Курщині

Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у районі населеного пункту Біла Курської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації", — зазначають у Генштабі.

У Генштабі додають — "ЗСУ будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України".