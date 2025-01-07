ЗСУ вдарили по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти на Курщині

Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у районі населеного пункту Біла Курської області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації", — зазначають у Генштабі.
У Генштабі додають — "ЗСУ будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України".
- За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, дві радіолокаційні станції, два засоби протиповітряної оборони, а також ще один важливий об'єкт російських загарбників.