Умєров: в лютому проводимо наступний “Рамштайн”

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, коли відбудеться наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Суспільне.
"Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн". Є декілька форматів. Ми хочемо, щоби Сполученні Штати залишились і посилили присутність. Формати є різні", - розповів Умєров.
Міністр оборони згадав про створення нової структури для координації надання допомоги Україні NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) — "формат під егідою НАТО".
"Є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться. Тому я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний !Рамштайн", - повідомив міністр оборони.
- Президент Володимир Зеленський взяв особисту зустріч у засіданні Контактної групи з питань оборони України, що нині пройшла на авіабазі ВПС США у Німеччині.
-
На нинішньому засіданні учасники затвердили план забезпечення потреб України щонайменше до 2027-го.
- Союзники і партнери України за підсумками засідання "Рамштайну" 9 січня виділили додатково майже 234 млн доларів у Міжнародний фонд для нашої держави (IFU).
- 30 тис. безпілотників буде відправлено до України після того, як коаліція дронів, очолювана Великобританією та Латвією, розмістила контракти на 45 млн фунтів стерлінгів.
- Німеччина надасть невдовзі Україні додаткові керовані ракети для систем ППО Iris-Т.
- Під час промови на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що нині відбулося на авіабазі ВПС США у Німеччині, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги від Штатів на близько 500 млн доларів.