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Умєров: в лютому проводимо наступний “Рамштайн”

Україна хоче, щоб США посилили присутність у форматі “Рамштайн”. 

Умєров: в лютому проводимо наступний “Рамштайн”
Засідання "Рамштайн" 9 січня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, коли відбудеться наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Суспільне.

"Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн". Є декілька форматів. Ми хочемо, щоби Сполученні Штати залишились і посилили присутність. Формати є різні", - розповів Умєров.

Міністр оборони згадав про створення нової структури для координації надання допомоги Україні NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) — "формат під егідою НАТО".

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"Є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться. Тому я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний !Рамштайн", - повідомив міністр оборони.

  • Президент Володимир Зеленський взяв особисту зустріч у засіданні Контактної групи з питань оборони України, що нині пройшла на авіабазі ВПС США у Німеччині. 

  • На нинішньому засіданні учасники затвердили план забезпечення потреб України щонайменше до 2027-го. 

  • Союзники і партнери України за підсумками засідання "Рамштайну" 9 січня виділили додатково майже 234 млн доларів у Міжнародний фонд для нашої держави (IFU).
  • 30 тис. безпілотників буде відправлено до України після того, як коаліція дронів, очолювана Великобританією та Латвією, розмістила контракти на 45 млн фунтів стерлінгів.
  • Німеччина надасть невдовзі Україні додаткові керовані ракети для систем ППО Iris-Т.
  • Під час промови на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що нині відбулося на авіабазі ВПС США у Німеччині, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги від Штатів на близько 500 млн доларів.
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