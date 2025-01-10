Умєров: в лютому проводимо наступний “Рамштайн”

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, коли відбудеться наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Суспільне.

"Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн". Є декілька форматів. Ми хочемо, щоби Сполученні Штати залишились і посилили присутність. Формати є різні", - розповів Умєров.

Міністр оборони згадав про створення нової структури для координації надання допомоги Україні NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) — "формат під егідою НАТО".

"Є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться. Тому я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний !Рамштайн", - повідомив міністр оборони.

Президент Володимир Зеленський взяв особисту зустріч у засіданні Контактної групи з питань оборони України, що нині пройшла на авіабазі ВПС США у Німеччині.