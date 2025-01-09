​Партнери по «Рамштайну» поповнили Міжнародний фонд для України на майже $234 млн

Кошти фонду використовують для швидкої закупівлі пріоритетної військової техніки на потреби Києва.

засідання у форматі "Рамштайн" 9 січня 2025 року

Союзники і партнери України за підсумками засідання "Рамштайну" 9 січня виділили додатково майже $234 млн у Міжнародний фонд для нашої держави (IFU).

Про це йдеться на урядовому сайті Великобританії.

Фонд адмініструє Британія, його кошти використовують для швидкої закупівлі пріоритетної військової техніки на потреби Києва. Уперше свій внесок зробили Німеччина і Португалія.

Серед нових внесків: