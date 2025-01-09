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​Партнери по «Рамштайну» поповнили Міжнародний фонд для України на майже $234 млн

Кошти фонду використовують для швидкої закупівлі пріоритетної військової техніки на потреби Києва.

​Партнери по «Рамштайну» поповнили Міжнародний фонд для України на майже $234 млн
засідання у форматі "Рамштайн" 9 січня 2025 року
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Союзники і партнери України за підсумками засідання "Рамштайну" 9 січня виділили додатково майже $234 млн у Міжнародний фонд для нашої держави (IFU).

Про це йдеться на урядовому сайті Великобританії.

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Фонд адмініструє Британія, його кошти використовують для швидкої закупівлі пріоритетної військової техніки на потреби Києва. Уперше свій внесок зробили Німеччина і Португалія.

Серед нових внесків:

  • $82,4 млн - від Данії на постачання безпілотників, систем протиповітряної оборони та навчального обладнання;
  • $72,6 млн - від Норвегії на спеціальні можливості, включаючи безпілотники та морську підготовку;
  • $52,9 млн - від Португалії на розвідувальні, спостережні та рекогносцирувальні безпілотники;
  • $24,6 млн - від Швеції на фінансування ремонту самохідних артилерійських систем Archer та морську підготовку;
  • $4,9 млн - від Німеччини на морську підготовку;
  • $1,23 млн – від Ісландії на фінансування прибережних радарів.
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