​Партнери по «Рамштайну» поповнили Міжнародний фонд для України на майже $234 млн

Союзники і партнери України за підсумками засідання "Рамштайну" 9 січня виділили додатково майже $234 млн у Міжнародний фонд для нашої держави (IFU).
Про це йдеться на урядовому сайті Великобританії.
Фонд адмініструє Британія, його кошти використовують для швидкої закупівлі пріоритетної військової техніки на потреби Києва. Уперше свій внесок зробили Німеччина і Португалія.
Серед нових внесків:
- $82,4 млн - від Данії на постачання безпілотників, систем протиповітряної оборони та навчального обладнання;
- $72,6 млн - від Норвегії на спеціальні можливості, включаючи безпілотники та морську підготовку;
- $52,9 млн - від Португалії на розвідувальні, спостережні та рекогносцирувальні безпілотники;
- $24,6 млн - від Швеції на фінансування ремонту самохідних артилерійських систем Archer та морську підготовку;
- $4,9 млн - від Німеччини на морську підготовку;
- $1,23 млн – від Ісландії на фінансування прибережних радарів.