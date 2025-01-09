У Грузії анонсували створення комісії для розслідування дій уряду Саакашвілі

У Грузії лідер парламентської більшості та секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдинарадзе анонсував створення комісії для розслідування дій уряду Міхеіла Саакашвілі.

Про це пише Newsgeorgia.

"На першому тижні весняної сесії парламенту Грузії буде створено тимчасову слідчу комісію з розслідування чинного в 2003-2012 роках режиму та осіб, які обіймали політичні посади при цьому режимі", – сказав на брифінгу Мдинарадзе.

Він не уточнив, у якому напрямку працюватиме комісія, але пообіцяв, що "адресатами розслідування війни 2008 року не будуть воєначальники та військовослужбовці".

Передбачається, що комісія пропрацює до вересня. За півроку вона повинна підготувати звіт і надіслати його прокуратурі "для забезпечення покарання винних".

Обіцянка влаштувати "грузинський Нюрнберг" для притягнення до відповідальності представників колишньої влади стала центральною у передвиборній кампанії "Грузинської мрії".

На кожній передвиборчій зустрічі лідер партії влади Бідзіна Іванішвілі звинувачував попередників у провокуванні конфлікту, а в місті Горі, яке найбільше постраждало від російських бомбардувань, навіть заявив про необхідність вибачень за війну. Ця заява викликала протести з боку опозиції та частини суспільства. Багато хто сприйняв його як спробу перенести відповідальність за конфлікт з Росії на Грузію.

У "Грузинській мрії" також обіцяли, що паралельно засудженню колишніх високопосадовців вони подумають про заборону "Нацруху" та всіх інших партій, потенційно пов'язаних з ним.