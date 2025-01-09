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В Індії щонайменше шість людей загинули через тисняву біля входу в храм

Тиснява сталася під час 10-денного щорічного фестивалю в храмі лорда Венкатешвара Свамі в місті Тірупаті. 

В Індії щонайменше шість людей загинули через тисняву біля входу в храм
Фото: Rafiq Maqbool/picture alliance

Щонайменше шість людей загинули і ще кілька отримали поранення внаслідок тисняви біля входу в храм у південному індійському штаті Андхра-Прадеш вчора ввечері, пише DW.

Тиснява сталася під час 10-денного щорічного фестивалю в храмі лорда Венкатешвара Свамі в місті Тірупаті. Тисячі людей з усієї Індії зібралися, щоб відвідати храм. Тиснява виникла, коли відчинили ворота, щоб випустити жінку, яка почувалася недобре.

Згідно з повідомленням індійської газети The Indian Express, серед загиблих були щонайменше три жінки. Повідомляється, що щонайменше 30 осіб отримали серйозні поранення і їх госпіталізували.

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Уряд штату наказав провести розслідування інциденту, а влада висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих.

Тиснява під час релігійних свят ‒ поширене явище в Індії, де маси людей збираються на невеликих площах.

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