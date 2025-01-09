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FT: Маск “консультується”, як усунути Стармера з поста прем’єра Великої Британії до наступних виборів

Американець шукав інформацію про те, чи можливо заручитися підтримкою альтернативних британських політичних рухів, зокрема правої популістської партії Reform UK.

FT: Маск “консультується”, як усунути Стармера з поста прем’єра Великої Британії до наступних виборів
Ілон Маск з написом на бейсболці "Make America Great Again"
Фото: EPA/UPG

Американський мільярдер та довірена особа обраного президента США Ілон Маск обговорює зі соратниками, як прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера можна усунути з посади до наступних загальних виборів.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що Маск вивчає, як він та його праві союзники можуть дестабілізувати лейбористський уряд Сполученого Королівства. “Він вважає, що сама західна цивілізація перебуває під загрозою”, ‒ зазначає одне з джерел FT.

Американець шукав інформацію про те, чи можливо заручитися підтримкою альтернативних британських політичних рухів, зокрема правої популістської партії Reform UK, щоб домогтися зміни керівника уряду. Водночас Маск дистанціювався від очільника політсили Найджела Фараджа і заявив, що партії потрібен новий лідер.

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У парламентській системі Великобританії прем'єр-міністри мають владу, оскільки вони очолюють партію з найбільшою кількістю депутатів.

Декілька прем'єр-міністрів останніх десятиліть, включно з Тоні Блером і Борисом Джонсоном, отримали значну більшість голосів на виборах, але потім залишили парламент через зменшення популярності.

Головний виконавчий директор Tesla, SpaceX і X протягом останніх шести місяців проявляв великий інтерес до британської політики і дедалі різкіше критикував уряд Стармера. Маск звинуватив Стармера, колишнього керівника прокуратури Англії та Уельсу, який займався справами про сексуальне насильство над дітьми, у “співучасті” у зґвалтуванні у Британії.

Також Маск назвав Джесс Філліпс, міністерку внутрішніх справ Спільного Королівства, “апологетом геноциду зґвалтувань” після того, як вона відхилила прохання до Міністерства внутрішніх справ провести розслідування скандалу з грумінгом у Великому Манчестері.

Британський прем’єр рішуче відкинув критику Маска щодо роботи у прокуратурі. Він заявив, що тих, хто “поширює брехню та дезінформацію”, цікавлять не жертви, а “вони самі”. Філліпс заявила зі свого боку, що Маск загрожує її життю.

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