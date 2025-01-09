Байден заявив, що виграв би вибори у Трампа

Але не впевнений, що вистачило б сил на 4-річний термін.

У своєму першому інтерв'ю після припинення президентської кампанії 21 липня та, ймовірно, останньому під час перебування на посаді президента Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що міг би виграти вибори у республіканця Дональда Трампа.

Як пише BBC, демократ вважає, що мав би хороші шанси завдати другої поспіль поразки своєму опоненту. Проте Байден визнав власну невпевненість у здатності активно працювати на посаді глави держави ще чотири роки. "Поки в мене все гаразд, але я не знаю, яким буду у 85 та 86 років", - зізнався господар Білого дому.

Байден також поділився деякими деталями розмови із Дональдом Трампом під час традиційної зустрічі щодо транзиту влади. Демократ застеріг обраного президента від політичної помсти критикам та попередив, що досі розглядає можливість застосування попереднього помилування щодо них.

Попри численні нарікання під час передвиборчої кампанії, Трамп, якщо вірити Байдену, "говорив компліменти щодо його економічної політики". "Він сказав, що я йду з непоганим доробком", - поділився з журналістами президент.