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ЗМІ: Іран розпочав масштабні навчання підрозділів ППО "Eqtedar 1403" через загрозу ударів США

Тактика іранських сил ППО передбачає розміщення вогневих установок ЗРК у захищених залізобетонних укриттях.

ЗМІ: Іран розпочав масштабні навчання підрозділів ППО "Eqtedar 1403" через загрозу ударів США
Фото: noghtezan_info

Після інформації про потенційну атаку на ядерні об’єкти Тегерану, Іран розпочав масштабні навчання  підрозділів протиповітряної оборони "Eqtedar 1403" із захисту заводу зі збагачення урану.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на іранське видання Іrna.ir

Зокрема, відомо, що аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції розпочали практичну частину навчань із оборони повітряного простору від можливих ударів в Натанзі, що у центральній провінції Ісфахан, де розміщені критичні об’єкти ядерної програми Ірану.

Навчання "Eqtedar 1403" потрібні для відпрацювання "точкову оборону ядерного об’єкту від численних повітряних загроз у складних умовах радіоелектронної боротьби".

Іран оголосив про навчання "Eqtedar 1403" після публікації новини про потенційну атаку на іранські ядерні об’єкти. А ключовим фактором для прийняття рішення мав стати "початок виробництва іранцями ядерної зброї до 20 січня 2025 року".

Тактика дій іранських сил ППО передбачає розміщення вогневих установок ЗРК у захищених залізобетонних укриттях до моменту, коли прийде наказ про висування на вогневу позицію. Ймовірно, такі дії зумовлені маскуванням від ворожої супутникової розвідки та диверсифікацією систем на випадок ракетних ударів.

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