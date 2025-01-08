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Politico: міністри закордонних справ Польщі, Франції та Німеччини планують відвідати США з "демонстрацією єдності"

Поки що дата невизначена. 

Politico: міністри закордонних справ Польщі, Франції та Німеччини планують відвідати США з "демонстрацією єдності"
Анналена Бербок у Лондоні на конференції з відновлення України
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини і Польщі планують відвідати Вашингтон незадовго після інавгурації президента Дональда Трампа. Про це Politico повідомили три європейські дипломати.

Ідея поїздки полягає в тому, аби "продемонструвати єдність Європи", сказав один зі співрозмовників. І він, і двоє інших джерел говорили на умовах анонімності. 

Візит трьох міністрів нині перебуває на стадії планування, і жодної точної дати поки немає. Міністерка закордонних справ Анналена Бербок, її французький колега Жан-Ноель Барро та польський – Радослав Сікорський – можуть поїхати до США в компанії головної дипломатки ЄС Каї Каллас. 

Лідери ЄС висловлювали готовність співпрацювати з адміністрацією Трампа, але остерігаються через торговельні мита та погрози анексувати Гренландію – автономну територію Королівства Данія. 

  • Ще до вступу на посаду Дональд Трамп відзначився скандальними заявами щодо подальшого партнерства з Євросоюзом. Також перед виборами він погрожував вивести США зі складу НАТО, якщо інші союзники не робитимуть мінімально необхідних внесків. 
  • Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Гренландію слід приєднати до США, чим викликав обурення європейських лідерів. Те саме він заявив про Канаду, називаючи її "51 штатом". 
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