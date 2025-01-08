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США вдарили по складах удосконаленої зброї єменських хуситів

Хусити використовували ці об'єкти я нападу на військові кораблі ВМС США та тоговельні судна.

США вдарили по складах удосконаленої зброї єменських хуситів
удар по об'єктах хуситів в Ємені
Фото: aljazeera.com

Військові США завдали високоточних ударів по складах удосконаленої зброї хуситів у Ємені.

Про це повідомило Центральне командування США у мережі "Х".

"Сили Центрального командування США завдали численних високоточних ударів по двох підземних сховищах удосконаленої конвенційної зброї на підконтрольних підтримуваними Іраном хуситами територіях Ємену 8 січня", — ідеться у повідомленні.

У CENTCOM наголошують, що ці об’єкти використовувалися хуситами для нападу на військові кораблі ВМС США і торговельні судна в південній частині Червоного моря й Аденської затоки.

Обійшлося без поранень американського персоналу й пошкоджень обладнання.

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