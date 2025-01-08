США вдарили по складах удосконаленої зброї єменських хуситів

Військові США завдали високоточних ударів по складах удосконаленої зброї хуситів у Ємені.
Про це повідомило Центральне командування США у мережі "Х".
"Сили Центрального командування США завдали численних високоточних ударів по двох підземних сховищах удосконаленої конвенційної зброї на підконтрольних підтримуваними Іраном хуситами територіях Ємену 8 січня", — ідеться у повідомленні.
У CENTCOM наголошують, що ці об’єкти використовувалися хуситами для нападу на військові кораблі ВМС США і торговельні судна в південній частині Червоного моря й Аденської затоки.
Обійшлося без поранень американського персоналу й пошкоджень обладнання.
CENTCOM Forces Strike Houthi Advanced Conventional Weapon Storage Facilities in Yemen— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 8, 2025
U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against two Iranian-backed Houthi underground Advanced Conventional Weapon (ACW) storage facilities within… pic.twitter.com/mDr9ceHjBs