Делегація Ради нацбезпеки США перед "Рамштайном" приїхала до Києва

На зустрічі із представниками Міноборони обговорили пріоритетні цілі України на 2025 рік та допомогу США.

Перед засіданням Контактної групи з питань допомоги Україні, яке відбудеться у Німеччині 9 січня, до Києва прибула американська делегація на чолі з Уінфілдом Свонтоном, директором з питань України Ради національної безпеки США.

Як повідомили у Міноборони, із ними зустрівся заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв і обговорив плани безпекової допомоги на 2025 рік та співпрацю в межах спільних проєктів.

Зокрема однією з головних тем стало обговорення результатів допомоги США Україні протягом 2024 року та планування взаємодії команд міністерств оборони у 2025 році.

Серед пріоритетних цілей України у 2025 році залишаються зміцнення Сил оборони вздовж лінії бойового зіткнення, покращення боєздатності підрозділів, посилення захисту українського неба, а також розвиток оборонно-промислового комплексу. Для їх реалізації важливо розуміти, якими будуть обсяги допомоги від партнерів.

Сторони обговорили статус оголошених раніше інвестицій США в українське виробництво БПЛА та розвиток інших спільних проєктів в галузі ОПК. Також говорили про подальшу допомогу США щодо конкретних видів озброєння та боєприпасів і синхронізували позиції стосовно українських потреб та американських можливостей.

Уінфілд Свонтон підкреслив важливість співпраці між оборонними індустріями України та США і розвитку проєктів спільного виробництва, зосереджених, в першу чергу, на посилення власних спроможностей України.