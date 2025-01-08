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Делегація Ради нацбезпеки США перед "Рамштайном" приїхала до Києва

На зустрічі із представниками Міноборони обговорили пріоритетні цілі України на 2025 рік та допомогу США.

Делегація Ради нацбезпеки США перед "Рамштайном" приїхала до Києва
Делегації Ради нацбезпеки США і Міноборони України
Фото: Міноборони

Перед засіданням Контактної групи з питань допомоги Україні, яке відбудеться у Німеччині 9 січня, до Києва прибула американська делегація на чолі з Уінфілдом Свонтоном, директором з питань України Ради національної безпеки США. 

Як повідомили у Міноборони, із ними зустрівся заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв і обговорив плани безпекової допомоги на 2025 рік та співпрацю в межах спільних проєктів.

Зокрема однією з головних тем стало обговорення результатів допомоги США Україні протягом 2024 року та планування взаємодії команд міністерств оборони у 2025 році. 

Серед пріоритетних цілей України у 2025 році залишаються зміцнення Сил оборони вздовж лінії бойового зіткнення, покращення боєздатності підрозділів, посилення захисту українського неба, а також розвиток оборонно-промислового комплексу. Для їх реалізації важливо розуміти, якими будуть обсяги допомоги від партнерів. 

Сторони обговорили статус оголошених раніше інвестицій США в українське виробництво БПЛА та розвиток інших спільних проєктів в галузі ОПК. Також говорили про подальшу допомогу США щодо конкретних видів озброєння та боєприпасів і синхронізували позиції стосовно українських потреб та американських можливостей.

Уінфілд Свонтон підкреслив важливість співпраці між оборонними індустріями України та США і розвитку проєктів спільного виробництва, зосереджених, в першу чергу, на посилення власних спроможностей України.

  • 25-та зустріч Контактної групи щодо допомоги Україні у форматі "Рамштайн" розгляне питання обороноздатності нашої держави на період аж до 2027 р.
  • За даними видання АР, адміністрація Байдена має намір оголосити під час засідання про останній масштабний пакет військової допомоги для України.
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