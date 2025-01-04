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Перемирʼя у війні не стане катастрофою, – Білецький

Справжня катастрофа для України настане, якщо суспільно скотиться до анархії і зʼясування стосунків всередині держави, вважає командир Третьої штурмової.

Перемирʼя у війні не стане катастрофою, – Білецький
Андрій Білецький

Суспільне очікування скорого перемирʼя демотивує бійців і може негативно впливати на рішення деяких офіцерів, що призведе до ще більших втрат. Про це в інтервʼю Наталії Мосейчук заявив Андрій Білецький, командир Третьої штурмової бригади.

«Є купа людей, які в це [перемирʼя] свято вірять і, відповідно, думають: нам би день простояти, ніч протриматись, як радянський Хлопчиш-Кибальчиш. Вони собі думають, я так розпланую, щоб до кінця січня простояти. Він не закладає можливості подальшого. Він використовує всі ресурси, щоб тут і зараз. А що буде, якщо цього, не дай Боже, не відбудеться в ті строки, які зараз обговорюють?» – сказав Білецький. З огляду на це він допустив, що додатково тему перемирʼя в інформаційному просторі, ймовірно, підігріває ворог.

Командир Третьої штурмової переконаний, що перемирʼя перш за все залежить від волі російського диктатора Путіна, а не від бажання українців чи новообраного президента США Трампа. На думку Білецького, наразі ознак наміру завершити активні бойові дії з боку росіян немає.

«Але якщо буде перемир'я на будь-яких умовах, в цьому немає нічого поганого, якщо ми займемося модернізацією країни і силового блоку в тому числі… Головне – зайнятися економікою, демографією і технологіями, тому що не буває сильної армії в безлюдній і економічно слабкій країні. Це брехня» – наголосив Білецький. Окремі зусилля вже зараз треба зосередити на усуненні системних проблем у війську. На його переконання, левову частку таких проблем можна вирішити впродовж 6 місяців.

Білецький заявив, що справжня катастрофа для України настане, якщо суспільно скотиться до анархії і зʼясування стосунків всередині держави: «Хто більший воєватель, хто більший герой, хто більший волонтер, хто більше любив Україну останні три роки. Якщо ми цього не зробимо, не впадемо в анархію, почнемо модернізувати країну – окей, тим чи іншим шляхом візьмемо своє в іншому раунді, коли у Росії будуть проблеми».

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