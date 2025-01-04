Окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя Кіндійки на Херсонщині

Також під ударами ворога знову опинилася Антонівка.

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Російські військові 4 січня 2025 року скинули вибухівку з БпЛА на 48-річного жителя передмістя Херсона Кіндійки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також під удар ворожого дрона знов потрапив житель Антонівки. 68-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення тулуба та ніг.

Потерпілого госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.