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Окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя Кіндійки на Херсонщині

Також під ударами ворога знову опинилася Антонівка.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя Кіндійки на Херсонщині
обстріли Білозерки
Фото: Херсонська ОВА

Російські військові 4 січня 2025 року скинули вибухівку з БпЛА на 48-річного жителя передмістя Херсона Кіндійки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. 

Також під удар ворожого дрона знов потрапив житель Антонівки. 68-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення тулуба та ніг. 

Потерпілого госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

  • Від ранку російська армія масовано атакує передмістя Херсона. Через обстріли поранень зазнали вже четверо людей.
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