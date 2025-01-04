Окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя Кіндійки на Херсонщині

Російські військові 4 січня 2025 року скинули вибухівку з БпЛА на 48-річного жителя передмістя Херсона Кіндійки.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Також під удар ворожого дрона знов потрапив житель Антонівки. 68-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення тулуба та ніг.
Потерпілого госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.
- Від ранку російська армія масовано атакує передмістя Херсона. Через обстріли поранень зазнали вже четверо людей.