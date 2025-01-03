Президентка Єврокомісії не приїде до Польщі, бо захворіла на пневмонію

Ляєн скасувала також низку інших візитів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала низку заходів на найближчі дні, оскільки захворіла на пневмонію, пише Politico.

Ляєн мала відвідати, зокрема, церемонію інавгурації польського головування в ЄС. Однак через хворобу візит не відбудеться, що підтвердив 3 січня речник Єврокомісії.

«Президент відмінила свої зовнішні заходи на перші два тижні січня. Має важку пневмонію», — сказав Стефан де Кеєрсмаккер.

Урсула фон дер Ляєн скасувала також виступ у Лісабоні.