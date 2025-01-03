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Президентка Єврокомісії не приїде до Польщі, бо захворіла на пневмонію

Ляєн скасувала також низку інших візитів.

Президентка Єврокомісії не приїде до Польщі, бо захворіла на пневмонію
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: ЕРА/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала низку заходів на найближчі дні, оскільки захворіла на пневмонію, пише Politico.

Ляєн мала відвідати, зокрема, церемонію інавгурації польського головування в ЄС. Однак через хворобу візит не відбудеться, що підтвердив 3 січня речник Єврокомісії.

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«Президент відмінила свої зовнішні заходи на перші два тижні січня. Має важку пневмонію», — сказав Стефан де Кеєрсмаккер.

Урсула фон дер Ляєн скасувала також виступ у Лісабоні.

  • Із 1 січня Польща почала своє шестимісячне головування у Раді Євросоюзу після Угорщини.
  • Раніше польська влада заявляла, що зосередиться на семи напрямках безпеки. Її пріоритетами будуть військова, енергетична, економічна, продовольча, інформаційна та цивільна безпека і охорона здоров'я.
  • Також Польща планує обговорювати розширення ЄС, зокрема і вступ України.
  • На візит фон дер Ляєн чекали, зокрема, польські фермери, які планували на 3 січня акцію протесту проти низки рішень Єврокомісії.
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