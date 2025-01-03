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Посольство України про фейкові повістки українцям у Польщі: листи є підробкою (доповнено)

У цих фейкових листах українцям погрожували депортацією. 

Посольство України про фейкові повістки українцям у Польщі: листи є підробкою (доповнено)
Фото: dnipro.tv

Посольство України в Польщі повідомило, що інформація про надсилання від імені Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców) так званих листів-викликів на військову службу українських громадян не відповідає дійсності.

Управління у справах іноземців не є автором закликів до військової служби, а так звані листи є підробкою, зазначили в посольстві. Там наголосили, що на території Республіки Польщі не здійснюється надсилання до громадян України повісток про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Раніше у повідомленні польського Управління у справах іноземців попередили про фейкові повістки. У розісланих листах йшлося про те, що начебто із 17 по 31 грудня 2024 планувався виїзд за місцем  проживання українців, метою якого була доставка до мобілізаційного пункту для проходження військової служби в Збройних Силах України. 

Також там йшлося про кримінальну відповідальність за ухилення від обов’язку щодо мобілізації – включно з екстрадицією. 

"У зв’язку з отриманими повідомленнями про неправдиві листи громадянам України, Управління у справах іноземців пояснює, що не є автором призовів на військову службу", – наголосили в Управлінні у справах іноземців і зазначили, що хтось використовує їхню назву. 

Фальшива повістка
Фото: Управління у справах іноземців у Польщі
Фальшива повістка

  • Наприкінці грудня в Україну поїхав перший підрозділ Українського легіону, сформованого у Польщі. 10 січня добровольці підпишуть контракти зі ЗСУ.
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