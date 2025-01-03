Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків

Державний департамент США оприлюднив декларацію щодо подарунків, які родина Джо та Джілл Байденів отримала від дипломатів та лідерів держав у 2023 році.

Як пише The Guardian, відповідно до американських законів, подружжя глави держави має звітувати про отримані презенти, вартість яких перевищує 480 доларів. Зазвичай - але не завжди - найцінніші речі не залишаються у їхній власності, а передаються до національного архіву.

У 2023 році найдорожчим подарунком став 7,5-каратний діамант для Джилл Байден від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді за 20 тисяч доларів. На другому місці у списку - брошка вартістю понад 14 тисяч доларів від посла України.

Наша держава фігурує в оприлюднених даних ще мінімум одного разу - Президент Володимир Зеленський вручив Джо Байдену "колаж за 2400 доларів".