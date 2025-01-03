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Меган Маркл повернулась в Instagram та анонсувала своє лайфстайл-шоу

Активний початок року від королівського подружжя.

Меган Маркл повернулась в Instagram та анонсувала своє лайфстайл-шоу
Принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: EPA/UPG

Вперше після одруження з британським принцем Гаррі у 2018 році Меган Маркл повернулася до соціальної мережі Instagram.

Як пише BBC, колишня акторка, яка неодноразово зізнавалася у тому, що зазнавала кібербулінгу, "оживила" створену три роки тому сторінку з лаконічним ніком @meghan. Вже другим постом вона анонсувала нове лайфстайл-шоу із собою у головній ролі, яке виходитиме на Netflix.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що в описі акаунту титул Маркл "герцогиня Сассекська" англійською вказаний без означеного артикля - так роблять в разі розлучення особи з королівської родини. Проте Меган та Гаррі раніше заперечували чутки про проблеми у стосунках, а про нюанс з артиклем американка могла просто не знати. 

Принаймні в анонсі нового шоу "З любов'ю, Меган", прем'єра якого запланована на 15 січня, принц Гаррі присутній. У восьми епізодах невістка короля Чарльза ІІІ, яка разом з чоловіком відмовилася від монарших обов'язків та переїхала до Каліфорнії, розповідатиме "маленькі секрети та поради, які можна застосувати у повсякденному житті - не задля досконалості, а щоб отримувати задоволення від життя". 

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