Меган Маркл повернулась в Instagram та анонсувала своє лайфстайл-шоу

Вперше після одруження з британським принцем Гаррі у 2018 році Меган Маркл повернулася до соціальної мережі Instagram.

Як пише BBC, колишня акторка, яка неодноразово зізнавалася у тому, що зазнавала кібербулінгу, "оживила" створену три роки тому сторінку з лаконічним ніком @meghan. Вже другим постом вона анонсувала нове лайфстайл-шоу із собою у головній ролі, яке виходитиме на Netflix.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що в описі акаунту титул Маркл "герцогиня Сассекська" англійською вказаний без означеного артикля - так роблять в разі розлучення особи з королівської родини. Проте Меган та Гаррі раніше заперечували чутки про проблеми у стосунках, а про нюанс з артиклем американка могла просто не знати.

Принаймні в анонсі нового шоу "З любов'ю, Меган", прем'єра якого запланована на 15 січня, принц Гаррі присутній. У восьми епізодах невістка короля Чарльза ІІІ, яка разом з чоловіком відмовилася від монарших обов'язків та переїхала до Каліфорнії, розповідатиме "маленькі секрети та поради, які можна застосувати у повсякденному житті - не задля досконалості, а щоб отримувати задоволення від життя".