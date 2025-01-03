ЗМІ: Байден розглядав можливість удару по ядерних об'єктах Ірану

Але "зеленого світла" чинний президент так і не дав.

Видання Axios із посиланням на власні джерела стверджує, що кілька тижнів тому в адміністрації чинного президента США Джо Байдена розглядався сценарій завдання ударів по іранських ядерних об'єктах.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван нібито презентував главі держави список об'єктів, які ставали цілями для потенційної атаки в разі, якщо б ісламська республіка вирішила форсувати виготовлення ядерної зброї до завершення каденції Байдена 20 січня 2025 року.

Журналісти наголошують, що зустріч не мала завершитися однозначним рішенням з боку президента, а була радше частиною загального обговорення реакції Вашингтона на можливе збагачення Тегераном урану до 90%, що означало б набуття ядерного військового потенціалу. Зрештою Байден не дав "зеленого світла" на проведення операції ані під час брифінгу, ані після нього, і наразі подібні дискусії у Білому домі вже не ведуться.