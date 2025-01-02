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У Нью-Йорку сталася стрілянина біля нічного клубу, постраждало 10 людей

Група з чотирьох чоловіків зробила щонайменше 30 пострілів у натовп.

У Нью-Йорку сталася стрілянина біля нічного клубу, постраждало 10 людей
Фото: Robert Mecea

Щонайменше 10 осіб, переважно молодих людей, отримали поранення унаслідок масової стрілянини біля нічного клубу у Нью-Йорку в середу ввечері.

Про це пише New York Times з посиланням на місцеву поліцію.

Група з чотирьох чоловіків зробила щонайменше 30 пострілів у натовп, який зібрався біля нічного клубу Amazura в окрузі Квінс.

Від куль постраждали шестеро жінок і четверо чоловіків віком від 16 до 20 років. Ніхто з них не перебуває у критичному стані.

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Поліція розшукує світлий “седан” у зв'язку зі стріляниною.

Фото: Robert Mecea

Раніше стало відомо, що кількість загиблих у теракті в американському Новому Орлеані зросла до 15 осіб, ще 30 людей постраждали. У натовп врізався ветеран армії США з прапором ІДІЛ на своїй вантажівці. До атаки могли бути причетні інші особи. Нападника ліквідувала поліція.

Також стало відомо, що у Лас-Вегасі поблизу найвищої споруди міста – 64-поверхового готелю Trump Tower, що належить обраному президенту США Дональду Трампу, – вибухнув електропікап Tesla Cybertruck 2024 року випуску. Інцидент розслідують як можливий теракт. Внаслідок вибуху загинув водій, який в цей час перебував за кермом, ще семеро людей зазнали незначних ушкоджень.

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