Кількість мігрантів, які перетинають канал Ла-Манш, торік зросла на чверть

2024 також став найбільш смертоносним роком для перетину каналу, було зафіксовано щонайменше 76 смертей.

Кількість мігрантів, які перетинають канал Ла-Манш до Сполученого Королівства у 2024 році, зросла на 25%, пише DW з посиланням на дані британського міністерства внутрішніх справ.

У 2024 році ці цифри зросли до 36 816 осіб проти 29 437 у 2023 році, однак ця цифра нижча за рекорд 2022 року, який становив 45 774 особи.

2024 також став найбільш смертоносним роком для перетину Ла-Манша, було зафіксовано щонайменше 76 смертей. За словами французьких чиновників, влада провела понад 5800 рятувальних операцій на морі та запобігла 870 спробам перетину.

Різке зростання кількості мігрантів, що перетинають канал, відбулося на тлі посилення політичного тиску на лейбористський уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера з вимогами вирішити цю проблему.

Збільшенню показника сприяли вихідці з В'єтнаму, Ірану та Сирії, а афганці склали найбільшу групу тих, хто прибув за перші дев'ять місяців минулого року.

Водночас чиста легальна міграція, що оцінюється в 728 000 осіб за рік до червня 2024 року, також досягла історичного максимуму.

Обсерваторія міграції Оксфордського університету повідомила, що у період із січня до початку грудня повернулося близько 29 000 осіб, що на 25% більше, ніж у 2023 році, і є найвищим показником з 2017 року.

Лейбористський уряд під тиском

Прийшовши до влади у липні, Стармер скасував спірну схему попереднього консервативного уряду щодо відправлення нелегальних мігрантів у Руанду і з того часу націлився на контрабандистів, які перевозять людей через канал.

Торік у грудні міністр внутрішніх справ Іветт Купер заявила, що уряд є морально відповідальним за боротьбу з перетином Ла-Маншу. Міністри пообіцяли ліквідувати мережі контрабандистів, посилити міжнародне співробітництво та розглядати торговців як загрозу глобальній безпеці.

Нові прикордонні стратегії лейбористів включають створення Командування з безпеки кордонів та договори з європейськими партнерами, включно з Європолом.