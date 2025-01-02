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Лідер угорської опозиції закликав провести дострокові вибори

Рейтинги партії Віктора Орбана "Фідес" падають.

Лідер угорської опозиції закликав провести дострокові вибори
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

У новорічній промові лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр вперше публічно закликав до проведення в країні дострокових парламентських виборів.

Як пише Bloomberg, політик звернувся до прем'єр-міністра Віктора Орбана із закликом внести зміни до бюджету на 2025 рік, щоб передбачити там витрати на волевиявлення. Це, за словами Мадяра, "потрібно для того, щоб повернути народу право визначати його долю".

У керівній партії "Фідес" у відповідь запевнили, що вибори відбудуться лише у 2026 році, як передбачено конституцією Угорщини.

Починаючи з квітня минулого року, партія "Тиса" на чолі з Мадяром впевнено нарощувала рейтинг. Натомість на тлі слабкого економічного зростання, високої інфляції та корупційних скандалів Орбан та компанія, навпаки, втрачали у популярності. Деякі соціологи у другій половині року заявили, що опозиція вже випереджає "Фідес" в опитуваннях. 

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