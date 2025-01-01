Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й
Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Територія щирості
Територія щирості
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система: пояснюємо, як це буде, які слабкі місця і плюси змін
МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система: пояснюємо, як це буде, які слабкі місця і плюси змін
ГоловнаСвіт

Угорщина втратила право на близько 1 млрд євро допомоги від ЄС

Причиною називають порушення верховенства права.

Угорщина втратила право на близько 1 млрд євро допомоги від ЄС
Фото ілюстративне
Фото: ОПУ

Угорщина втратила можливість отримати від Євросоюзу 1 мільярд євро допомоги.

Про це із посиланням на прессекретаря Єврокомісії пише агентство DPA.

"Угорщина втратила право на допомогу ЄС у розмірі близько 1 мільярда євро (1,03 мільярда доларів) через порушення верховенства права, оскільки реформи мали бути здійснені до кінця 2024 року",
– йдеться у повідомленні.

  • Ці гроші призначалися для бідних угорських регіонів. Це – гранти та економічна допомога після пандемії, надання яких  зупинили ще в 2022. Для того, щоб їх отримати, Угорщина мала провести 17 встановлених Брюсселем кроків.
  • Реформи, які Угорщина мала завершити, щоб переконати ЄС виділити фінансування, включають зміни до антикорупційного законодавства та законодавства про конфлікт інтересів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies