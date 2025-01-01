Угорщина втратила право на близько 1 млрд євро допомоги від ЄС

Угорщина втратила можливість отримати від Євросоюзу 1 мільярд євро допомоги.

Про це із посиланням на прессекретаря Єврокомісії пише агентство DPA.

"Угорщина втратила право на допомогу ЄС у розмірі близько 1 мільярда євро (1,03 мільярда доларів) через порушення верховенства права, оскільки реформи мали бути здійснені до кінця 2024 року",

– йдеться у повідомленні.

#BREAKING: Hungary has lost its entitlement to EU aid worth around €1 billion ($1.03 billion) due to rule of law breaches, as reforms were due by the end of 2024, a European Commission spokeswoman confirms to dpa. pic.twitter.com/pDitGqbcPy — dpa news agency (@dpa_intl) January 1, 2025