Угорщина втратила право на близько 1 млрд євро допомоги від ЄС

Угорщина втратила можливість отримати від Євросоюзу 1 мільярд євро допомоги.
Про це із посиланням на прессекретаря Єврокомісії пише агентство DPA.
"Угорщина втратила право на допомогу ЄС у розмірі близько 1 мільярда євро (1,03 мільярда доларів) через порушення верховенства права, оскільки реформи мали бути здійснені до кінця 2024 року",
– йдеться у повідомленні.
#BREAKING: Hungary has lost its entitlement to EU aid worth around €1 billion ($1.03 billion) due to rule of law breaches, as reforms were due by the end of 2024, a European Commission spokeswoman confirms to dpa. pic.twitter.com/pDitGqbcPy— dpa news agency (@dpa_intl) January 1, 2025
- Ці гроші призначалися для бідних угорських регіонів. Це – гранти та економічна допомога після пандемії, надання яких зупинили ще в 2022. Для того, щоб їх отримати, Угорщина мала провести 17 встановлених Брюсселем кроків.
- Реформи, які Угорщина мала завершити, щоб переконати ЄС виділити фінансування, включають зміни до антикорупційного законодавства та законодавства про конфлікт інтересів.