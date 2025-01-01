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Розпочинається головування Польщі у Раді ЄС

Польща головуватиме у Раді ЄС 6 місяців.

Розпочинається головування Польщі у Раді ЄС
Розпочинається головування Польщі у Раді ЄС
Фото: Beata Zawrzel/IMAGO

Польща перебирає від Угорщини головування в Раді Європейського Союзу.

Про це повідомляє DW.

З 1 січня 2025 року шість місяців представники уряду Польщі організовуватимуть та головуватимуть на міністерських зустрічах Європейського Союзу. Також вони виступатимуть посередниками в суперечках щодо законодавчих процедур ЄС.

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Зазначається, що польський уряд планує зосередити свої політичні пріоритети на обороні та безпеці під час головування в Раді ЄС. 

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