Розпочинається головування Польщі у Раді ЄС

Польща перебирає від Угорщини головування в Раді Європейського Союзу.

Про це повідомляє DW.

З 1 січня 2025 року шість місяців представники уряду Польщі організовуватимуть та головуватимуть на міністерських зустрічах Європейського Союзу. Також вони виступатимуть посередниками в суперечках щодо законодавчих процедур ЄС.

Зазначається, що польський уряд планує зосередити свої політичні пріоритети на обороні та безпеці під час головування в Раді ЄС.

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