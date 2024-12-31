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США запровадили санкції проти росіян та іранців, які втручалися у вибори

У санкційному списку є Центр виробництва когнітивного дизайну, повʼязаний із Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

США запровадили санкції проти росіян та іранців, які втручалися у вибори

США ввели санкції проти громадян Ірану та Росії, які втручалися у президенські вибори-2024. 

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Зокрема, у санкційному списку є "Центр виробництва когнітивного дизайну", повʼязаний із Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Зазначається, що щонайменше з 2023 центр планував операції впливу, якими хотів розпалити соціально-політичну напруженість серед американського електорату напередодні виборів у 2024.

Також у списку є повʼязаний із російською військовою розвідкою московський "Центр геополітичної експертизи", заснований ідеологом євразійства Олександром Дугіним. Працівники центру безпосередньо співпрацюють з підрозділом російського ГРУ, який відповідає за диверсії проти Заходу, а його директор Валерій Коровін був причетний до спроб втручання в американські президентські вибори.

Цей "Центр геополітичної експертизи" нібито поширював у соцмережах фейкові відео, згенеровані з використанням штучного інтелекту, які очорнювали кандидата у віцепрезиденти від демократів Тіма Волза.

У результаті санкцій все майно осіб, які потрапили у список, яке перебуває у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб із США, заблоковано. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, індивідуально чи в сукупності, із 50 або більше відсотками однієї чи кількох підсанкційних осіб.

Також забороняють усі транзакції особам із США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які стосуються будь-якої власності чи інтересів у власності визначених або іншим чином заблокованих осіб. 

  • У грудні США ввели санкції проти російських компаній та низки кораблів Росії.
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