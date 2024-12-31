За грудень в Росії знищено 9 одиниць рухомого залізничного складу

Це транспорт ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів.

Вибух на залізниці у Московській області

У грудні на території держави-агресора Росії внаслідок пожеж знищено 9 одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів.

Про це повідомили у ГУР.

Зокрема у Московскій області знищені 1 тепловоз 1ТЕ116 та 2 електропотяги ЕП2Д.

У Рязанскій області – 2 електровози ВЛ-80.

У Тюмєнскій області – 1 локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш.

У Ростовскій області – 1 електровоз ВЛ-80.

У Свєрдловскій області – 1 тепловоз УТМ-2М.

"Боротьба з логістикою російської окупаційної армії триває", – наголосили у ГУР.