За грудень в Росії знищено 9 одиниць рухомого залізничного складу

У грудні на території держави-агресора Росії внаслідок пожеж знищено 9 одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів.
Про це повідомили у ГУР.
- Зокрема у Московскій області знищені 1 тепловоз 1ТЕ116 та 2 електропотяги ЕП2Д.
- У Рязанскій області – 2 електровози ВЛ-80.
- У Тюмєнскій області – 1 локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш.
- У Ростовскій області – 1 електровоз ВЛ-80.
- У Свєрдловскій області – 1 тепловоз УТМ-2М.
"Боротьба з логістикою російської окупаційної армії триває", – наголосили у ГУР.
- Недавно українська розвідка розповіла, що Росія приховує правду про вибух на залізниці у Московській області, через що знищені вагони потяга, які росіяни використовували для забезпечення логістики власної армії.