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За грудень в Росії знищено 9 одиниць рухомого залізничного складу

Це транспорт ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів. 

За грудень в Росії знищено 9 одиниць рухомого залізничного складу
Вибух на залізниці у Московській області
Фото: Скріншот відео ГУР

У грудні на території держави-агресора Росії внаслідок пожеж знищено 9 одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів. 

Про це повідомили у ГУР.

  • Зокрема у Московскій області знищені 1 тепловоз 1ТЕ116 та  2 електропотяги ЕП2Д. 
  • У Рязанскій області – 2 електровози ВЛ-80. 
  • У Тюмєнскій області – 1 локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш.
  • У Ростовскій області – 1 електровоз ВЛ-80.
  • У Свєрдловскій області – 1 тепловоз УТМ-2М. 

 "Боротьба з логістикою російської окупаційної армії триває", – наголосили у ГУР. 

Support LB.ua

  • Недавно українська розвідка розповіла, що Росія приховує правду про вибух на залізниці у Московській області, через що знищені вагони потяга, які росіяни використовували для забезпечення логістики власної армії. 
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