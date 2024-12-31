Президент провів Ставку, на якій говорили про оборонне виробництво

Президент України Володимир Зеленський провів другу Технологічну ставку, на якій йшлося про оборонне виробництво.

"Це вже друга зустріч у такому форматі. Урядовці, інші керівники державних інституцій, військове командування плюс виробники. Були очільники та генеральні конструктори наших оборонних підприємств – і приватних, і державних", – написав президент у телеграмі і додав, що перша Технологічна ставка була присвячена ППО, і уже були звіти щодо перших рішень про те, як можна збільшити спроможність нашого захисту неба і необхідні для цього виробництва в Україні.

Глава держави зазначив, що посилюють мобільні вогневі групи, і вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Також зосереджуються саме на внутрішніх промислових можливостях.

"Головне – саме наше виробництво, наша внутрішня промислова сила, яка дає більшу силу обороні. І після війни це забезпечить нам зростання українського експорту: українська зброя, наш досвід захисту своєї держави обов’язково допоможе партнерам", – наголосив Зеленський.