Президент Тайваню пообіцяв збільшити оборонний бюджет острова через Китай

Президент Тайваню Лай Цінде пообіцяв зміцнити оборону острова через імовірну загрозу з боку Китаю.
Про це він заявив у новорічному зверненні, пише АР.
Він також зазначив, що Тайвань є важливою частиною "лінії захисту демократії" у глобольному сенсі.
"Тайвань має бути готовим до небезпек у мирний час. Він повинен продовжувати збільшувати національний оборонний бюджет, щоб посилити свою обороноздатність, щоб продемонструвати рішучість захищати країну. Кожна людина має обов’язок захищати демократію та безпеку Тайваню", – сказав Лай.
За його словами, авторитарні країни, такі як Китай, Росія, Північна Корея та Іран співпрацюють, щоб загрожувати міжнародному порядку. Це серйозно вплинуло на Індійсько-Тихоокеанський регіон, а також на мир і стабільність у світі.
Китай стверджує, що Тайвань є частиною його території, і пообіцяв анексувати острів силою, якщо це буде необхідно.
Останніми роками Пекін використовував різноманітні тактики для посилення тиску на Тайвань, від майже щоденної відправки військових кораблів і винищувачів до острова, і до тиску на дипломатичних союзників Тайваню.
У відповідь Тайвань реформує свою армію та купує зброю у Сполучених Штатів, які є найбільшим неофіційним союзником острова.
- У грудні Тайвань заявив, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття.
- Раніше Financial Times писали про те, що Тайвань розглядає можливість придбання великої партії зброї у США, зокрема й есмінець Aegis, щоб показати новій адміністрації Дональда Трампа, що він серйозно налаштований на посилення власної оборони проти Китаю.
- У жовтні Сполучені Штати Америки погодили продаж Тайваню радіолокаційних станцій та системи протиповітряної оборони NASAMS на майже 2 мільярди доларів США.