Президент Тайваню пообіцяв збільшити оборонний бюджет острова через Китай

За його словами, Китай, Росія, Північна Корея та Іран співпрацюють, щоб загрожувати міжнародному порядку.

Президент Тайваню Лай Цінде пообіцяв зміцнити оборону острова через імовірну загрозу з боку Китаю.

Про це він заявив у новорічному зверненні, пише АР.

Він також зазначив, що Тайвань є важливою частиною "лінії захисту демократії" у глобольному сенсі.

"Тайвань має бути готовим до небезпек у мирний час. Він повинен продовжувати збільшувати національний оборонний бюджет, щоб посилити свою обороноздатність, щоб продемонструвати рішучість захищати країну. Кожна людина має обов’язок захищати демократію та безпеку Тайваню", – сказав Лай.

За його словами, авторитарні країни, такі як Китай, Росія, Північна Корея та Іран співпрацюють, щоб загрожувати міжнародному порядку. Це серйозно вплинуло на Індійсько-Тихоокеанський регіон, а також на мир і стабільність у світі.

Китай стверджує, що Тайвань є частиною його території, і пообіцяв анексувати острів силою, якщо це буде необхідно.

Останніми роками Пекін використовував різноманітні тактики для посилення тиску на Тайвань, від майже щоденної відправки військових кораблів і винищувачів до острова, і до тиску на дипломатичних союзників Тайваню.

У відповідь Тайвань реформує свою армію та купує зброю у Сполучених Штатів, які є найбільшим неофіційним союзником острова.