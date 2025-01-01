ФБР повідомило про рекордну вилучену партію вибухівки

Федеральне бюро розслідувань США в останній день 2024 року повідомило про проведення у грудні затримання з рекордною для історії відомства конфіскацією вибухівки.

Як пише BBC, у фермера Бреда Стаффорда, що проживає у штаті Вірджинія, було вилучено 150 бомб. Ніколи раніше ФБР одночасно не виявляла таку кількість вибухових засобів в межах однієї операції.

Деякі з бомб було сховано у рюкзаку з маркуванням "No lives matter" - девізом праворадикального антиурядового руху. Сам Стаффорд, як було доведено слідством, незаконно зберігав зброю та використовував портрет президента Джо Байдена як мішень для стрільби. Він також публічно заявляв, що сподівається на вбивство віцепрезидентки Камали Гарріс.

Затримання зловмисника стало можливим завдяки інформації від сусіда, який розповів, що у 2021 році Стаффорд втратив три пальці на руці під час інциденту з вибухівкою - але продовжив накопичувати на своїй фермі бомби.