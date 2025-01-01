У Пуерто-Рико в останній день 2024 року стався блекаут

Держава під юрисдикцією Сполучених Штатів Пуерто-Рико за лічені години до настання нового 2025 року опинилася у ситуації практично повного блекауту.

Як пише BBC, з 1,5 мільйона споживачів без електропостачання залишилися понад 1,2 мільйона. Компанія Luma Energy, яка є найбільшим оператором електромереж острова, не змогла назвати причину відключення. На те, щоб повернути світло у домівки, знадобиться від 24 до 48 годин. Відновити живлення вдалося лише для деяких об'єктів критичної інфраструктури, як-от муніципальний госпіталь у столиці Сан-Хуані.

Пуерто-Рико потерпає від проблем із енергосистемою з 2017 року, коли острів постраждав від урагану "Марія". Блекаути стали звичним явищем, проте зазвичай масштаб відключень обмежується кількома сотнями тисяч громадян.