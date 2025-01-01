Канада розпочала річне головування у G7

Перед Канадою головувала у "Групі семи" Італія.

1 січня 2025 року Канада стала головуючою країною у "Групі семи". Її повноваження триватимуть протягом всього року.

Про це пише "Європейська правда".

У 2024 році головуючою країною була Італія. Канада перебрала цю роль за ротаційним принципом. Своїми пріоритетами Оттава визначила взаємовигідну розбудову економіки, протидію змінам клімату та реагування на стрімкий розвиток технологій.

Наступний саміт G7 пройде у Кананаскісі в канадській провінції Альберта.

До складу Групи семи входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об'єднання. Росію виключили після окупації Криму у 2014 році.