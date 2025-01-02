В 2025 році Туреччина забезпечуватиме Сирію електроенергією

Туреччина вважає, що це має забезпечити стабільність в регіоні.

Цьогоріч Туреччина допомогатиме Сирії із отриманням електроенергії. Це завдання буде виконувати турецька державна компанія TEİAŞ.

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Haber Global.

“Ще одним важливим вашим завданням є робота, яку ми будемо виконувати для забезпечення потреб нашої сусідньої Сирії в електроенергії. У цьому сенсі TEİAŞ буде виконувати міжнародну місію”, - повідомив Алпарслан Байрактар.

Він додав, що це має забезпечити стабільність в регіоні.

Алпарслан Байрактар наголосив, що 2025 рік стане важливим роком прориву для TEİAŞ.