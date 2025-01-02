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В 2025 році Туреччина забезпечуватиме Сирію електроенергією

Туреччина вважає, що це має забезпечити стабільність в регіоні.

В 2025 році Туреччина забезпечуватиме Сирію електроенергією
Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар
Фото: Report

Цьогоріч Туреччина допомогатиме Сирії із отриманням електроенергії. Це завдання буде виконувати турецька державна компанія TEİAŞ.

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Haber Global.

“Ще одним важливим вашим завданням є робота, яку ми будемо виконувати для забезпечення потреб нашої сусідньої Сирії в електроенергії. У цьому сенсі TEİAŞ буде виконувати міжнародну місію”, - повідомив Алпарслан Байрактар.

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Він додав, що це має забезпечити стабільність в регіоні.

Алпарслан Байрактар наголосив, що 2025 рік стане важливим роком прориву для TEİAŞ.

  • Туреччина проведе нові бурові роботи для пошуку нафти в південно-західній частині Чорного моря.
  • Також Туреччина збільшує видобуток газу у Чорному морі. Видобуток на газовому родовищі Сакарья в Чорному морі на сьогодні досяг 7 млн куб. м. і має перевищити 9 млн куб. м. у першому кварталі 2025 року.
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