Ердоган: завершення війни між Росією та Україною справедливим миром залишається нашим пріоритетом

Серед інших пріоритетів Туреччини - боротьба з тероризмом та зусилля для встановлення миру на Близькому Сході.

Одним з пріоритетів Туреччини наступного року буде завершення російсько-української війни.

Про це в новорічному зверненні сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Укрінформ.

“Завершення війни між Росією та Україною, які є нашими сусідами по Чорному морю, справедливим миром залишається нашим пріоритетом. Ми сподіваємося, що в 2025 році на півночі від нас розпочнеться нова ера”, - сказав Ердоган.

Президент Туреччини додав, що серед інших пріоритетів країни боротьба з тероризмом, зниження інфляції, підвищення рівня добробуту громадян, підтримку для досягнення постійного миру в Сирії та зусилля для встановлення миру на Близькому Сході.