Ердоган: завершення війни між Росією та Україною справедливим миром залишається нашим пріоритетом

Одним з пріоритетів Туреччини наступного року буде завершення російсько-української війни.
Про це в новорічному зверненні сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Укрінформ.
“Завершення війни між Росією та Україною, які є нашими сусідами по Чорному морю, справедливим миром залишається нашим пріоритетом. Ми сподіваємося, що в 2025 році на півночі від нас розпочнеться нова ера”, - сказав Ердоган.
Президент Туреччини додав, що серед інших пріоритетів країни боротьба з тероризмом, зниження інфляції, підвищення рівня добробуту громадян, підтримку для досягнення постійного миру в Сирії та зусилля для встановлення миру на Близькому Сході.
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Раніше Ердоган уже заявляв, що із пропозицією Україні про членство в НАТО не слід поспішати.
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У вересні під час зустрічі із Зеленським турецький лідер казав, що його країна готова вжити всіх можливих заходів, зокрема виступити медіатором, для досягнення стійкого миру між Україною і Росією. Тоді він казав, що війну в Україні можна закінчити дипломатичним шляхом і на умовах територіальної цілісності.
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А У МЗС країни вважають, що у 2025 у війні Росії проти України через втому обох держав – і України, і Росії – може бути “нова ситуація”.
- Туреччина неодноразово пропонувала себе як медіатора для мирних переговорів між Україною і Росією. У 2022 в цій країні відбувалися зустрічі української делегації з представниками країни-окупанта, але потім дипломатичні перемовини щодо миру з Росією закінчили через її неготовність до закінчення війни.