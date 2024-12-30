Зеленський звільнив глав двох ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив очільників Київської та Полтавської ОДА.
“Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться в указі №887/2024 від 30 грудня 2024 року.
Крім того, Філіпа Проніна президент звільнив з посади голови Полтавської ОДА також згідно з поданою ним заявою указом №888/2024 від 30 грудня 2024 року.
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Уряд погодив призначення Кравченка у квітні 2023 року. На той момент він очолював Бучанську окружну прокуратуру. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.
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У тому ж 2023-му Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, але перемогти не зміг.
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Пронін очолив Полтавську ОВА у жовтні 2023 року. До цього працював заступником голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
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У 2017 році очолював Управління виявлення та розшуку активів АРМА.
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Був урядовим експертом України з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції. Входив до персонального складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
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Представляв Україну у міжнародних платформах з питань виявлення та розшуку активів: CARIN, Interpol, StAR та спільному проєкті Європейської Комісії та Європолу «Платформі Офісів з повернення активів ЄС».