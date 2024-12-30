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Зеленський звільнив глав двох ОДА

Йдеться про очільників Київської та Полтавської областей.

Зеленський звільнив глав двох ОДА
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив очільників Київської та Полтавської ОДА.

“Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться в указі №887/2024 від 30 грудня 2024 року.

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Крім того, Філіпа Проніна президент звільнив з посади голови Полтавської ОДА також згідно з поданою ним заявою указом №888/2024 від 30 грудня 2024 року.

  • Уряд погодив призначення Кравченка у квітні 2023 року. На той момент він очолював Бучанську окружну прокуратуру. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.

  • У тому ж 2023-му Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, але перемогти не зміг.

  • Пронін очолив Полтавську ОВА у жовтні 2023 року. До цього працював заступником голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

  • У 2017 році очолював Управління виявлення та розшуку активів АРМА.

  • Був урядовим експертом України з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції. Входив до персонального складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

  • Представляв Україну у міжнародних платформах з питань виявлення та розшуку активів: CARIN, Interpol, StAR та спільному проєкті Європейської Комісії та Європолу «Платформі Офісів з повернення активів ЄС».

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