Зеленський звільнив глав двох ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив очільників Київської та Полтавської ОДА.

“Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться в указі №887/2024 від 30 грудня 2024 року.

Крім того, Філіпа Проніна президент звільнив з посади голови Полтавської ОДА також згідно з поданою ним заявою указом №888/2024 від 30 грудня 2024 року.

Уряд погодив призначення Кравченка у квітні 2023 року. На той момент він очолював Бучанську окружну прокуратуру. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.

У тому ж 2023-му Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, але перемогти не зміг.

Пронін очолив Полтавську ОВА у жовтні 2023 року. До цього працював заступником голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У 2017 році очолював Управління виявлення та розшуку активів АРМА.

Був урядовим експертом України з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції. Входив до персонального складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.