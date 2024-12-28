Зеленський: "Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України"

За словами президента, робить це словацький прем'єр за рахунок інтересів свого народу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, схоже, Путін доручив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів свого народу.

"Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі", – йдеться у повідомленні українського президента у телеграмі.

Він наголосив, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько 19 %, і уряд України працює із сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики.

"Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила", – зазначив Зеленський та додав, що "будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою".

Глава України нагадав,що потреба нашої держави в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й «шахедами» значної частини української теплової та гідрогенерації електрики.

"Завдяки героїчній роботі наших енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими нашими партнерами ми не допустили блекауту в Україні. Тепер Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання Росії завдати болю українцям", – написав президент.

Він нагадав Фіцо, що підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною і його "недалекоглядна політика" вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику.

"Так, імпорт електрики для порятунку небезплатний, і це значні кошти. По-третє, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей", – прокоментував Зеленський.