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Зеленський: "Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України"

За словами президента, робить це словацький прем'єр за рахунок інтересів свого народу.

Зеленський: "Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України"
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, схоже, Путін доручив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів свого народу.

"Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі", – йдеться у повідомленні українського президента у телеграмі.

Він наголосив, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько 19 %, і уряд України працює із сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики. 

"Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила", – зазначив Зеленський та додав, що "будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою".

Глава України нагадав,що потреба нашої держави в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й «шахедами» значної частини української теплової та гідрогенерації електрики. 

"Завдяки героїчній роботі наших енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими нашими партнерами ми не допустили блекауту в Україні. Тепер Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання Росії завдати болю українцям", – написав президент. 

Він нагадав Фіцо, що підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною і його "недалекоглядна політика" вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику. 

"Так, імпорт електрики для порятунку небезплатний, і це значні кошти. По-третє, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей", – прокоментував Зеленський. 

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