Зеленський запросив Хав'єра Мілея приїхати до України

Президент назвав аргентинського колегу "другом, на якого можна покластися".

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X розповів про телефонну розмову зі своїм аргентинським візаві Хав'єром Мілеєм.

Глава держави привітав лідера південноамериканської країни з Різдвом та Ханукою, а також відзначив прогрес, якого досягла Аргентина під керівництвом Мілея у боротьбі з економічною кризою.

Зеленський подякував колезі за підтримку аргентинського народу та розуміння "позиції у боротьбі за свободу та незалежність проти злочинного вторгнення російської диктатури".

"Нам важливо мати друга, на якого можна покластися", - підсумував Президент, запросивши Хав'єра Мілея відвідати Україну.