США скоординували із Україною надання спроможностей ППО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це повідомили у МЗС.
"Ми скоординували подальшу підтримку, включно з наданням Україні спроможностей протиповітряної оборони та збільшенням тиску на Росію. Я ціную рішуче лідерство США та держсекретаря Ентоні Блінкена", – зазначив глава української дипломатії.
Він подякував держсекретареві США Ентоні Блінкену за його зусилля, щоб уся раніше запланована допомога США була надана Україні найближчими тижнями.
- Президент США Джо Байден пообіцяв Україні більше ракет для ППО після останнього російського удару. Він наказав Пентагону продовжувати стрімкі поставки зброї в Україну.
- ЗМІ повідомляли, що Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині", а у Reuters писали про те, що найближчими днями адміністрація Байдена оголосить пакет допомоги Україні на $1,2 млрд.