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США скоординували із Україною надання спроможностей ППО

Також скоординували збільшення тиску на Росію.

США скоординували із Україною надання спроможностей ППО
Ентоні Блінкен та Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомили у МЗС.

"Ми скоординували подальшу підтримку, включно з наданням Україні спроможностей протиповітряної оборони та збільшенням тиску на Росію. Я ціную рішуче лідерство США та держсекретаря Ентоні Блінкена", – зазначив глава української дипломатії. 

Він подякував держсекретареві США Ентоні Блінкену за його зусилля, щоб уся раніше запланована допомога США була надана Україні найближчими тижнями. 

  • Президент США Джо Байден пообіцяв Україні більше ракет для ППО після останнього російського удару. Він наказав Пентагону продовжувати стрімкі поставки зброї в Україну.
  • ЗМІ повідомляли, що Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині", а у Reuters писали про те, що найближчими днями адміністрація Байдена оголосить пакет допомоги Україні на $1,2 млрд.
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