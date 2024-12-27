Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, Формула миру залишається основою, – МЗС

Речник дипломатичного відомства зазначив, що озвучені раніше терміни проведення другого Саміту миру були орієнтовними. Раніше другий саміт миру планували провести у листопаді.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, передає РБК-Україна.

"Ви самі бачите, що зараз відбуваються історичні, тектонічні процеси. І нова адміністрація (в США, – ред.) приходить, і в європейських країнах. Формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни, це незмінно", – заявив Тихий під час пресконференції, відповідаючи на питання про те, чи продемонструє Київ мирний план до проведення другого Саміту миру.

Речник МЗС додав, що Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, у тому ж числі були проведені всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції.

"Україна зараз, можна сказати, в сильній дипломатичній позиції, оскільки все підготовлено, але звісно, щоб саміт цей відбувся і він був результативним – треба підготовка. Терміни, які озвучувались, були орієнтовними", – додав він.

За словами Тихого, Київ бажає реалізувати все якомога швидше, але йому потрібні результати, а не "подія заради події".

"Але все залишається на столі й робота триває", – зауважив Тихий.