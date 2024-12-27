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Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, Формула миру залишається основою, – МЗС

Речник дипломатичного відомства зазначив, що озвучені раніше терміни проведення другого Саміту миру були орієнтовними. Раніше другий саміт миру планували провести у листопаді. 

Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, Формула миру залишається основою, – МЗС
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий
Фото: МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, передає РБК-Україна. 

"Ви самі бачите, що зараз відбуваються історичні, тектонічні процеси. І нова адміністрація (в США, – ред.) приходить, і в європейських країнах. Формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни, це незмінно", – заявив Тихий під час пресконференції, відповідаючи на питання про те, чи продемонструє Київ мирний план до проведення другого Саміту миру.

Речник МЗС додав, що Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, у тому ж числі були проведені всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції.

"Україна зараз, можна сказати, в сильній дипломатичній позиції, оскільки все підготовлено, але звісно, щоб саміт цей відбувся і він був результативним – треба підготовка. Терміни, які озвучувались, були орієнтовними", – додав він.

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За словами Тихого, Київ бажає реалізувати все якомога швидше, але йому потрібні результати, а не "подія заради події".

"Але все залишається на столі й робота триває", – зауважив Тихий.

  • Цієї осені Володимир Зеленський зробив низку закордонних візитів, аби презентувати партнерам план перемоги, що складається з п’яти пунктів, а ще таємних додатків.
  • Другий саміт миру планували провести у листопаді. Однак в ОПУ спершу повідомили, що у цей період захід не відбудеться. Про остаточну дату повідомлять згодом.
  • На початку грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Трамп і його команда вивчають План перемоги України. Українська сторона розраховує на можливість пояснити деталі. Президент України наголосив на тому, що капітуляції не буде.
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