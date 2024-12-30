Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової на пост військового омбудсмена

Тепер будуть готувати законодавчу базу для роботи відповідної інституції.

Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) на пост уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.

За словами Зеленського, Решетилова - «відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця», яка багато зробила для «розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців».

«Зараз головне завдання – разом із Міністерством оборони України, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції», - додав глава держави.