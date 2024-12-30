Сирський: ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми на Донецькому напрямку

За 2024 рік російська армія зазнала рекордних втрат на Донеччині.

Російська армія продовжує вести безперервні м'ясні штурми на Донецькому напрямку, зазнаючи рекордних втрат. Лише за останній тиждень армія РФ щодня втрачає близько 1700 одиниць живої сили.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Працював у частинах і підрозділах, які ведуть оборонну операцію на Донеччині. Ці напрямки залишаються найгарячішими. Ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат. Так, останнім тижнем, загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб убитими та пораненими, а загалом цього року ця цифра становить уже 427 тисяч", — заявив Сирський.

Головком спільно з командирами підрозділів опрацював заходи для:

підвищення ефективності вогневого ураження противника;

надійного утримання рубежів та позицій;

забезпечення безперебійного постачання боєприпасів й дронів;

посилення підрозділів, які здійснюють оборону на передньому краю.

Окремо зосереджено увагу забезпеченню медичних підрозділів усім необхідним та організації ефективної евакуації поранених військових.

"Наша мета на цьому напрямку — максимальне знищення ворога та його резервів. Продовжуємо бити окупанта без зупинки", — додав він.