З 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні комісії.

Президент Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК. Закон почне діяти вже з 1 січня.

Про це ідеться у повідомленні Верховної Ради у Telegram.

"Президент України підписав Закон 4170-ІХ, який ліквідовує МСЕК. Замість застарілої та корупційної системи запроваджується нова цифрова система оцінювання функціонування", — ідеться у повідомленні.

Закон передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

"Щоб унеможливити корупцію, комісії вибірково отримуватимуть на розгляд пацієнта, але ані він сам, ані комісія не будуть знати, хто з лікарів розглядатиме питання", зазначають на сторінці Верховної Ради.

Без змін залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей.