Ексголів Полтавської і Київської ОВА призначили керівниками служби фінмоніторингу і податкової

Кабінет міністрів на засіданні 31 грудня звільнив голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. Замість нього цю посаду отримав Філіп Пронін, який до учора був головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Також Кабмін призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби, повідомили в Telegram уряду. Раніше він керував Київською обласною державною адміністрацією.

Проніна і Кравченка президент звільнив учора.

Ігор Черкаський очолював службу фінансового моніторингу десять років – з 2014.

Філіп Пронін має досвід роботи в Державній службі фінансового моніторингу. У 2003 році, на початку кар'єри, він працював на посаді податкового та фінансового аналітика у приватному секторі. У період з 2005 по 2008 роки обіймав посаду головного спеціаліста Департаменту аналітичної роботи в Державному комітеті фінансового моніторингу України. Спеціалізувався на фінансових розслідуваннях, пов’язаних із діяльністю банківських установ, державними монополіями, незаконним відшкодуванням ПДВ. З 2010 по 2017 роки працював у Державній службі фінансового моніторингу України на посаді заступника директора Департаменту фінансових розслідувань — начальника управління аналізу ризиків та типологічних досліджень.

Представляв Україну у Мінських переговорах щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Акредитований експерт MONEYVAL (Рада Європи) з проведення оцінки національних систем протидії відмиванню коштів.

У 2017 році очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА.

З січня 2020 по жовтень 2023 р. — заступник голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

З 10 жовтня 2023 р. — голова Полтавської обласної державної адміністрації.

Руслан Кравченко з 2012 по 2014 рік працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду.

З вересня 2014 року пішов на військову службу. Брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора, має статус учасника бойових дій. У 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015 по 2017 рік працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України.

Був прокурором у справі, де українського експрезидента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

З 2019 по 2020 рік обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону України.

З 15 березня 2021 до квітня 2023 року займав пост керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України.

З 10 квітня 2023 року – голова Київської обласної державної адміністрації.