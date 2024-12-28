Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик – дослідження
Чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик – дослідження
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін погодив звільнення голів Київської і Полтавської обласних адміністрацій

Залишать посади Руслан Кравченко і Філіп Пронін.

Кабмін погодив звільнення голів Київської і Полтавської обласних адміністрацій
Руслан Кравченко
Фото: facebook/Руслан Кравченко - голова Київської ОДА

Кабмін погодив звільнення керівників двох обласних військових адміністрацій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, йдеться по голову Київської ОВА Руслана Кравченка і керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

  • Уряд погодив призначення Кравченка у квітні 2023 року. На той момент він очолював Бучанську окружну прокуратуру. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.
  • У тому ж 2023-му Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, але перемогти не зміг.
  • Пронін очолив Полтавську ОВА у жовтні 2023 року. До цього працював заступником голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
  • У 2017 році очолював Управління виявлення та розшуку активів АРМА.
  • Був урядовим експертом України з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції. Входив до персонального складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
  • Представляв Україну у міжнародних платформах з питань виявлення та розшуку активів: CARIN, Interpol, StAR та спільному проєкті Європейської Комісії та Європолу «Платформі Офісів з повернення активів ЄС».
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies