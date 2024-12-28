Кабмін погодив звільнення голів Київської і Полтавської обласних адміністрацій

Кабмін погодив звільнення керівників двох обласних військових адміністрацій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, йдеться по голову Київської ОВА Руслана Кравченка і керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.