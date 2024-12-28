Кабмін погодив звільнення голів Київської і Полтавської обласних адміністрацій

Кабмін погодив звільнення керівників двох обласних військових адміністрацій.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, йдеться по голову Київської ОВА Руслана Кравченка і керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
- Уряд погодив призначення Кравченка у квітні 2023 року. На той момент він очолював Бучанську окружну прокуратуру. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.
- У тому ж 2023-му Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, але перемогти не зміг.
- Пронін очолив Полтавську ОВА у жовтні 2023 року. До цього працював заступником голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
- У 2017 році очолював Управління виявлення та розшуку активів АРМА.
- Був урядовим експертом України з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції. Входив до персонального складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
- Представляв Україну у міжнародних платформах з питань виявлення та розшуку активів: CARIN, Interpol, StAR та спільному проєкті Європейської Комісії та Європолу «Платформі Офісів з повернення активів ЄС».