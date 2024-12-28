FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
ГоловнаСуспільствоВійна

У Білозерці на Херсонщині через російський обстріл поранені підлітки (оновлено)

Росіяни обстріляли населний пункт із артилерії. 

У Білозерці на Херсонщині через російський обстріл поранені підлітки (оновлено)
Фото ілюстративне
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Сьогодні, 28 грудня, російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерці. Спочатку було про трьох постраждалих. Серед них – двоє дітей. Згодом повідомили, що поранені ще троє людей, а пізніше стало відомо про ще двох постраждалих. Таким чином кількість поранених становить вісім осіб.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою «швидкої» доправили до лікарні. 

Шпиталізували також 21-річного чоловіка  з уламковим пораненням шиї. Нині йому надають необхідну допомогу. 

Оновлення. Згодом Прокудін повідомив, що ще троє жінок постраждали через російський обстріл Білозерки. В момент удару вони перебували в будинку. У двох постраждалих, віком 43 та 62 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Ще одна місцева жителька дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліч. Її доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Оновлення. До восьми збільшилась кількість постраждалих через ворожий удар по Білозерці.  Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії отримали двоє чоловіків, 51 та 52 років.  Бригада «екстренки» доправила їх до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

  • Сьогодні армія РФ скинула вибухівку з дрона на цивільне авто в Херсоні, поранений цивільний. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies