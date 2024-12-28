У Білозерці на Херсонщині через російський обстріл поранені підлітки (оновлено)

Сьогодні, 28 грудня, російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерці. Спочатку було про трьох постраждалих. Серед них – двоє дітей. Згодом повідомили, що поранені ще троє людей, а пізніше стало відомо про ще двох постраждалих. Таким чином кількість поранених становить вісім осіб.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою «швидкої» доправили до лікарні.

Шпиталізували також 21-річного чоловіка з уламковим пораненням шиї. Нині йому надають необхідну допомогу.

Оновлення. Згодом Прокудін повідомив, що ще троє жінок постраждали через російський обстріл Білозерки. В момент удару вони перебували в будинку. У двох постраждалих, віком 43 та 62 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Ще одна місцева жителька дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліч. Її доправили до лікарні для надання меддопомоги.



Оновлення. До восьми збільшилась кількість постраждалих через ворожий удар по Білозерці. Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії отримали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Бригада «екстренки» доправила їх до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.