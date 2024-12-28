Армія РФ здійснила удари по прикордонню Сумщини

На територію Великописарівської громади російські війська скинули ВОГ з БПЛА.

Під ударами опинилися Юнаківська та Великописарівська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Уночі 28 грудня російська армія здійснила чотири удари по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. Зафіксовано чотири вибухи.

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