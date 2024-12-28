Армія РФ здійснила удари по прикордонню Сумщини

Уночі 28 грудня російська армія здійснила чотири удари по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. Зафіксовано чотири вибухи.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Під ударами опинилися Юнаківська та Великописарівська громади.
По Юнаківській громаді росіяни випустили КАБи.
На територію Великописарівської громади російські війська скинули ВОГ з БПЛА.
- За добу росіяни обстріляли Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську області. Унаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, є поранені серед цивільних.