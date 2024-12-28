У Харкові близько 85 тисяч абонентів залишилися без теплопостачання, — Синєгубов

Минулої доби внаслідок російських ударів по Харківщині поранень зазнала одна цивільна людина.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Куп’янську внаслідок російського обстрілу пошкоджені скління вікон і двері багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих не надходила.
За межами сіл Водяна Балка і Любівка Богодухівського району ліквідували російські безпілотники. Без постраждалих.
У селі Рідкодуб Куп'янського району внаслідок обстрілу постраждав 58-річний чоловік. Його госпіталізували.
У селі Відродженівське Богодухівського району пошкоджені два легкові автомобілі, приватний будинок і господарчі споруди.
Між селами Кицівка і Печеніги Чугуївського району виявили нерозірвану бойову частину безпілотника типу Shahed. Боєприпас знешкодили.
Крім того, в районі Вовчанська на Харківському напрямку сталися два російські штурми позицій українських військових.
На Куп’янському напрямку сталися п’ять російських атак. Сили оборони України відбивали наступальні дії неподалік Петропавлівки і Лозової.
У результаті посилення заходів з евакуації із Купʼянського і Борівського напрямків евакуювали 26 людей, зокрема одну дитину.
На Куп’янському напрямку підлягають евакуації ще 6782 людини, зокрема на лівому березі – 135 людей. У Борівській громаді, а це 29 населених пунктів — 1617 людей.
Також триває процес відновлення теплопостачання у Харкові і населених пунктах Харківського району. Зокрема проводяться роботи з підключення опалення у багатоквартирних будинках кількох районів Харкова.
На зараз, за даними Синєгубова, залишаються без опалення близько 85 тисяч абонентів Харкова і 27 тисяч абонентів громад Харківського району.