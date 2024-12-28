FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Apple підкорилася російській цензурі та видалила додатки незалежних ЗМІ
Apple підкорилася російській цензурі та видалила додатки незалежних ЗМІ
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові близько 85 тисяч абонентів залишилися без теплопостачання, — Синєгубов

Ворожа армія упродовж доби обстріляла кілька районів області. Є поранені.

У Харкові близько 85 тисяч абонентів залишилися без теплопостачання, — Синєгубов
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Минулої доби внаслідок російських ударів по Харківщині поранень зазнала одна цивільна людина.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську внаслідок російського обстрілу пошкоджені скління вікон і двері багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих не надходила.

За межами сіл Водяна Балка і Любівка Богодухівського району ліквідували російські безпілотники. Без постраждалих.

У селі Рідкодуб Куп'янського району внаслідок обстрілу постраждав 58-річний чоловік. Його госпіталізували.

У селі Відродженівське Богодухівського району пошкоджені два легкові автомобілі, приватний будинок і господарчі споруди.

Між селами Кицівка і Печеніги Чугуївського району виявили нерозірвану бойову частину безпілотника типу Shahed. Боєприпас знешкодили.

Крім того, в районі Вовчанська на Харківському напрямку сталися два російські штурми позицій українських військових.

На Куп’янському напрямку сталися п’ять російських атак. Сили оборони України відбивали наступальні дії неподалік Петропавлівки і Лозової.

У результаті посилення заходів з евакуації із Купʼянського і Борівського напрямків евакуювали 26 людей, зокрема одну дитину.

На Куп’янському напрямку підлягають евакуації ще 6782 людини, зокрема на лівому березі – 135 людей. У Борівській громаді, а це 29 населених пунктів  — 1617 людей.

Також триває процес відновлення теплопостачання у Харкові і населених пунктах Харківського району. Зокрема проводяться роботи з підключення опалення у багатоквартирних будинках кількох районів Харкова.

На зараз, за даними Синєгубова, залишаються без опалення близько 85 тисяч абонентів Харкова і 27 тисяч абонентів громад Харківського району.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies