Сили оборони знищили склад зберігання "Шахедів" в Орловській області РФ

Об'єкт був захищений бетонними порудами, однак це не зупинило Сили оборони.

Сили оборони 26 грудня знищили склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе “Shahed”, який складався з низки бетонних захищених споруд.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"26 грудня Повітряні Сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил рф в Орловській області", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе "Shahed", який складався з низки бетонних захищених споруд.

Операція Сил оборони суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

"Збройні Сили України володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил рф. Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі", — додають у Генштабі.