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Сили ППО знищили 15 ворожих БпЛА, один безпілотник локаційно втрачено

Вночі РФ атакувала Україну 16-ма ударними дронами.

Сили ППО знищили 15 ворожих БпЛА, один безпілотник локаційно втрачено
ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 28 грудня РФ атакувала Україну 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів з району Приморсько-Ахтарськ, РФ.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 8.30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

Фото: Повістряні сили

Через падіння збитих БпЛА пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. Обійшлося без жертв та постраждалих.

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